Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 2 млн цветов высадили на фестивале Tashkent Flower fest-2022

    7 Мая 2022, 15:37

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана под девизом «Ташкент любит вас» проходит фестиваль цветов Tashkent Flower fest-2022, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Фестиваль стал первым мероприятием, открывающим летний туристический сезон для жителей и гостей Ташкента. Чтобы сделать отдых более интересным и эстетически наполненным на площади 1,7 га высажено более 2 млн цветов.

    На протяжении всего фестиваля - с 6 по 8 мая - гости могут насладиться выставкой композиций из натуральных цветов, работами флористов, выполненных в национальных традициях, мастер-классами и различными развлекательными мероприятиями.

    Особенно эффектно смотрятся инсталляции японской сакуры, мадагаскарского баобаба, узбекской чинары, а также копия башни-стелы, которую воздвигли в парке «Янги Узбекистон».

    Помимо этого, на фестивальной площадке оборудованы места для детских развлечений, фуд-корты, несколько фото- и селфи-зон. Также проходит выставка ландшафтных растений и дачной мебели.

    Ранее сообщалось, что по поручению президента Узбекистана для привлечения иностранных туристов столичным хакиматом разработан пакет туристических услуг на «1000 долларов». Для привлечения туристов запланировано организовать круглогодичные аквапарки, аттракционы и другие тематические парки; круглосуточные торговые ряды; живые концерты и шоу под открытым небом; цветочные, музыкальные и гастрономические фестивали.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Туризм Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров