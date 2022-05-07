Более 2 млн цветов высадили на фестивале Tashkent Flower fest-2022

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана под девизом «Ташкент любит вас» проходит фестиваль цветов Tashkent Flower fest-2022, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль стал первым мероприятием, открывающим летний туристический сезон для жителей и гостей Ташкента. Чтобы сделать отдых более интересным и эстетически наполненным на площади 1,7 га высажено более 2 млн цветов.

На протяжении всего фестиваля - с 6 по 8 мая - гости могут насладиться выставкой композиций из натуральных цветов, работами флористов, выполненных в национальных традициях, мастер-классами и различными развлекательными мероприятиями.

Особенно эффектно смотрятся инсталляции японской сакуры, мадагаскарского баобаба, узбекской чинары, а также копия башни-стелы, которую воздвигли в парке «Янги Узбекистон».

Помимо этого, на фестивальной площадке оборудованы места для детских развлечений, фуд-корты, несколько фото- и селфи-зон. Также проходит выставка ландшафтных растений и дачной мебели.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Узбекистана для привлечения иностранных туристов столичным хакиматом разработан пакет туристических услуг на «1000 долларов». Для привлечения туристов запланировано организовать круглогодичные аквапарки, аттракционы и другие тематические парки; круглосуточные торговые ряды; живые концерты и шоу под открытым небом; цветочные, музыкальные и гастрономические фестивали.



