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    • Более 2 кг наркотиков изъяли у жителя Туркестанской области

    4 Августа 2022 10:16

    ШУ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские изъяли более 2 кг наркотических средств у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Шу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Карасора» при отработке местности вдоль железнодорожного полотна установлен и задержан 57-летний житель Туркестанской области.

    У него было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана высушенная» общим весом общим весом 2 кг 740 гр.

    Задержанный пояснил, что наркотическое средство «марихуана» собрал для личного потребления возле села Кумозек.

    По факту проводится досудебное расследование, в отношении задержанного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Иные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.

    С начала года транспортными полицейскими страны изъято более 89 кг различных наркотических средств. Выявлено 5 фактов контрабанды и 19 фактов сбыта.

    Всего зарегистрировано 228 фактов, связанных с наркоправонарушениями.



    #Туркестанская область #МВД РК #Борьба с наркотиками
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