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    Более 2,7 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

    3 Апреля 2023, 13:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана отчитались о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2705 преступлений, 1620 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» одно убийство, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, один разбой, раскрыто 29 грабежей, 391 кража чужого имущества», - сообщила официальный представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    Начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов добавил, что на днях в Казахстане был проведен очередной ОПМ «STOP трафик».

    «За период операции полицейскими выявлено 37 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них один факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 8 фактов торговли людьми, в том числе 4 несовершеннолетними, 8 фактов вовлечения в занятие проституцией, в том числе одного несовершеннолетнего, и 20 фактов содержания притонов и сводничества. Также пресечена противоправная деятельность одной организованной группы», - проинформировал спикер.

    По его данным, зарегистрировано 14 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 450 – за приставание в общественных местах.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью МВД РК
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