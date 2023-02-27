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    Более 2,7 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

    27 Февраля 2023, 12:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК проинформировали о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2775 преступлений, 1681 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 8 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть», - сказала представитель МВД Шугыла Турлыбек в ходе еженедельного брифинга.

    Вместе с тем, за неделю полицейские раскрыли три разбоя, 44 грабежа и 378 краж чужого имущества.

    Неделей ранее было совершено 2 893 преступления, 1 825 из них полицейские раскрыли в течение суток.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью МВД РК
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