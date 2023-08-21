Более 2 600 тонн овощей закупят в стабфонд в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году в Стабфонд закупят 1 300 тонн картофеля, по 450 тонн репчатого лука и моркови, около 470 тонн капусты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодой предприниматель Евгений Золотарев из района М. Жумабаева поставляет в стабфонд капусту, картофель и морковь. Первую партию свежей капусты уже привез.

«Выращиваем ранние, средние и поздние сорта на полях в селе Медвежке. Высаживаем до 40 гибридов, испытываем новые сорта. В этом году из-за сложных погодных условий капусту убираем позже. В предыдущие начинали примерно с 10-го июля. В этом году впервые завезли в стабфонд раннюю капусту», - рассказал предприниматель.

С АО «СПК «Солтүстік» предприниматель работает с 2020-го года. В этом году в Стабфонд поставит 150 тонн капусты, 100 тонн картофеля и 20 тонн моркови.

«Нам удобно работать с АО «СПК «Солтүстік». По оборотной схеме мы получаем средства заранее, имеем возможность закупить семена, посеять, использовать нужные агротехнологии. Начинающим бизнесменам сложно получить кредиты, чтобы развивать свое дело. Механизмы, которые предлагает СПК, для нас являются хорошим подспорьем», - отметил Е.Золотарев.

Овощеводством предприниматель занимается с 2017-го года. Тогда вручную высадил около трех тысяч корней капусты, поливал их лейкой. В этом году посевная площадь составила уже 17 га. Помимо капусты выращивает картофель, морковь, баклажаны, сладкий перец, кабачки. Использует капельное орошение. Построил круглогодичную теплицу. Предприниматель создал четыре постоянных рабочих места, на сезонные работы привлекает до 40 сельчан.

В Северо-Казахстанской области формированием Стабилизационного фонда занимается АО «СПК «Солтүстік». Закупают 14 из 19 социально значимых продуктов питания. Приобретают продукцию у местных товаропроизводителей, за исключением тех, что не производятся в области (сахар, рис и растительное масло). Закуп производится путем заключения договоров займа, форвардного закупа и договоров поставки.