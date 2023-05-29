Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 2,6 млрд тенге дополнительно выплачено семьям-получателям АСП

    29 Мая 2023, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая т.г. семьям, получающим адресную социальную помощь, дополнительно выплачено свыше 2,6 млрд тенге. Это стало возможным благодаря переводу гарантированного соцпакета с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 года до 6 лет включительно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Как сообщалось ранее, с 2020 года детям дошкольного возраста из семей, получающих АСП, дополнительно выдавались продуктово-бытовые наборы в натуральном виде. Они были хорошей поддержкой для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и доказали свою значимость во время пандемии.

    За период предоставления гарантированного социального пакета поступали предложения от семей, получающих наборы, о переводе данного вида помощи в денежный формат, т.е. предоставления возможности приобретения продуктов, исходя из потребностей самого ребенка.

    С 1 января 2023 года ГСП предоставляется в виде дополнительной ежемесячной выплаты в размере 1,5 МРП на каждого ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет включительно (2023 год – 5 175 тенге). Это одна из мер по усилению адресности социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных в Социальном кодексе РК.

    На 1 мая т.г. дополнительная выплата назначена 150,8 тыс. детей из 80,8 тыс. семей на сумму более 2,6 млрд тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минтруда РК Общество АСП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    316 человек эвакуированы из-за пожара в области Абай
    Волонтеры поддерживают пожарных в борьбе с лесным возгоранием в Абайской области
    За необеспечение доступности объектов для инвалидов в 2022 году наложено 60 млн тенге штрафов
    Популярное
    1 Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
    2 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд