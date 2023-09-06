Более 2,5 тысячи казахстанцев могут остаться без работы из-за решения КТЖ – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Руслан Берденов обратился с депутатским запросом к Премьер-Министру РК Алихану Смаилову касательно проблемных вопросов пассажирских перевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«КТЖ вынесла решение о прекращении субсидирования и возврате оплаченной части для 4 компаний, перевозящих пассажиров на социально значимых маршрутах. Более 2500 человек могут остаться без работы и зарплаты, задолженность по налогам может составить 1,5 млрд тенге – все это создает социальную напряженность. Второй вопрос касается грузовой логистики: за 25 лет КТЖ не научилась использовать эффективные механизмы, направленные на экономическое планирование, прогнозирование, стратегию, увеличение источника дохода», - сказал Руслан Берденов на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, задержка утверждения плана экспорта и импорта стала традиционной.

«Я считаю, что это преднамеренно созданные коррупционные механизмы. В настоящее время Союз зерноперерабатывающих предприятий планирует перевозить в сентябре 765 тонн зерна в сутки или 2,3 млн тонн в месяц. А КТЖ не может выполнить план, так как ограничила пропускную способность инфраструктуры всего в 1-1,2 млн тонн в месяц. Мы как страна, которая экспортирует более 46,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год, не можем увеличить экспорт. КТЖ сегодня не может решить не только вопросы инфраструктуры, но и обеспечить страну пустыми вагонами-цистернами», - отметил депутат.

Еще один вопрос, который поднял мажилисмен – это ограничение предпринимательского рынка.

«КТЖ не разрешает строительство терминала предпринимателям, владеющим земельными участками на станции Алтынколь. Причина - в отсутствии плана развития или действие в интересах таких компаний, как Cosco Container Lines (Hong Kong) Co и Shanhai (Hong Kong) Investment&Development Company Limited? Необходимо создать равные условия для 277 железнодорожных перевозчиков Казахстана. 42 грузовых терминала, построенные в 1960-80 года, не справляются, вагоны застревают, товар задерживается, контракты расторгаются. В результате бюджет и предприниматели лишаются доходов. По информации Антикоррупционной службы, за последние 5 лет в КТЖ и подведомственных учреждениях зарегистрировано 136 уголовных дел, осуждено 52 человека. Из них 70% - факты получения взятки, 13% - хищения», - озвучил статданные Руслан Берденов.

Примечательно, говорит он, что аудиторская проверка работы КТЖ в 2020 году показала, что за 5 лет наблюдается лишь тенденция к убыткам, общая сумма которых составила 616,8 млрд тенге. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году ущерб составил 460,0 млрд тенге, в 2018 году - 86,5 млрд тенге, в 2019 году - 70,3 млрд тенге.

«Счетный комитет предложил Правительству обратить внимание на убыточную деятельность КТЖ, пересмотреть стратегию развития с учетом общенациональных целей. Но вы сами видите отсутствие результата. Для качественной реализации вопроса, поднятого Президентом в Послании народу Казахстана, о преобразовании компании «Қазақстан темір жолы» в полноценную транзитно-логистическую корпорацию, прошу принять конкретные меры в связи с этими вопросами», - добавил депутат.