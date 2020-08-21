Более 2,5 тысяч семей получат помощь от столичного «Nur Otan» перед началом учебного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 2,5 тысяч многодетных и малообеспеченных семей г. Нур-Султана получат помощь перед Днем Знаний от столичного филиала партии «Nur Otan». В списке помощи - 500 современных планшетных компьютеров, 2000 сертификатов на приобретение канцелярских принадлежностей, а также ученические рюкзаки, передает МИА «Казинформ» на пресс-службу столичного филиала партии «Nur Otan».

«17 августа, одними из первых, дали старт республиканской акции «Соберем ребенка в школу» в рамках национального проекта «Бақытты отбасы». В этот день мы вручили первую партию планшетов и рюкзаков со всеми школьными принадлежностями. Каждый районный филиал, каждая первичная партийная организация у нас в столице закреплена за семьями, входящих в категорию социально уязвимых слоев населения. Хочу отметить, что такая помощь нами оказывается буквально ежедневно. Все обращения поступают к нам в Общественную приемную или на аккаунты в социальных сетях нашего филиала, очень много сообщений приходит на мою личную страницу. Стараемся, чтобы ни одна просьба не оставалась без внимания», - рассказал первый заместитель председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлан Каналимов.





За счет спонсорской помощи, а это более 20 млн тенге, приобретаются планшеты. Сертификат в один из канцелярских магазинов на сумму 10 тысяч тенге каждый. Рюкзаки оснащены самым необходимым. Сегодня столичные партийцы провели для малышей вторую по счету акцию «Сүндет». Более ста мальчиков в возрасте до 5 лет получили медицинскую услугу. На безвозмездной основе проводят квалифицированные хирурги практически всех столичных медучреждений, каждый из которых имеет многолетний стаж.





«В прошлом году мы сделали обрезание нашему старшему сыну, сегодня подошла очередь среднего. Спасибо огромное нашим партийцам, что помогают. В больнице такая услуга стоит порядка 30 тысяч. Нам сделали бесплатно, еще и подарили дорогие подарки. Сын начал плакать после действия местного наркоза, а увидев большой автомобиль на радиоуправлении успокоился», - поделилась жительница столицы Жанар Калиева.





Помощь столичным семьям, по словам Ерлана Каналимова, не ограничится одной благотворительной акцией перед Днем Знаний. Впереди проведения ряда мероприятий- это закуп твердого топлива, раздача медицинских квот, одежды и многое другое.



