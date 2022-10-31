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Более 2,5 тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

31 Октября 2022, 13:21
Более 2,5 тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю
31 Октября 2022, 13:21

Более 2,5 тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана отчитались о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2655 преступлений, 1655 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 14 убийств, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 26 грабежей и 377 краж чужого имущества», - сообщила представитель пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

Ранее сообщалось, что на сегодня в Казахстане без вести пропавшими считаются 801 человек. Остаются в розыске шесть несовершеннолетних. Среди несовершеннолетних чаще всего без вести пропадают выходцы из неблагополучных семей. Основными причинами ухода являются конфликты с родителями, желание детей жить отдельно из-за регулярного употребления родителями спиртных напитков. Исчезновение мужчин чаще всего связано с их выездом на сезонные работы, различными перелетами (вождение автомобиля, грузоперевозки и так далее) и командировками, женщин – со злоупотреблением алкоголя.


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