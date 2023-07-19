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    Более 2,5 млн тенге присвоила бухгалтер детсада в области Абай

    19 Июля 2023, 21:06

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более 2,5 млн тенге начислила себе бухгалтер детского сада в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Жарминском районе бухгалтер детского сада присвоила более 2,5 млн тенге. Как выяснилось, работая в должности бухгалтера, а также имея доступ к ЭЦП руководителя учреждения, с помощью которых осуществляются все финансовые операции по начислениям и перечислениям денежных средств, стала формировать фиктивные электронные счета к оплате.

    На протяжении трех лет женщина, злоупотребляя своими должностными полномочиями, умышленно перечисляла на свой карточный счет излишние денежные средства.

    На данный момент бухгалтер полностью признала свою вину и возместила нанесенный материальный ущерб, тем самым судья, основываясь на вещественных доказательствах, признал подсудимую виновной и вынес приговор в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    В соответствии с частью 1 статьи 74 УК РК исполнение назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено на 5 лет, так как женщина имеет трех малолетних детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Абайская область
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