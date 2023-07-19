Более 2,5 млн тенге присвоила бухгалтер детсада в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более 2,5 млн тенге начислила себе бухгалтер детского сада в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Жарминском районе бухгалтер детского сада присвоила более 2,5 млн тенге. Как выяснилось, работая в должности бухгалтера, а также имея доступ к ЭЦП руководителя учреждения, с помощью которых осуществляются все финансовые операции по начислениям и перечислениям денежных средств, стала формировать фиктивные электронные счета к оплате.

На протяжении трех лет женщина, злоупотребляя своими должностными полномочиями, умышленно перечисляла на свой карточный счет излишние денежные средства.

На данный момент бухгалтер полностью признала свою вину и возместила нанесенный материальный ущерб, тем самым судья, основываясь на вещественных доказательствах, признал подсудимую виновной и вынес приговор в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В соответствии с частью 1 статьи 74 УК РК исполнение назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено на 5 лет, так как женщина имеет трех малолетних детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста.