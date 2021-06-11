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    Более 2,5 млн доз вакцины использовано в Узбекистане с начала прививочной кампании

    11 Июня 2021, 14:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане использовано более 2,5 миллиона доз вакцины от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.

    По данным ведомства, на сегодня в стране использовано 2 529 608 доз вакцины. При этом первую дозу получили 1 551 822 человека, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентами вакцины соответственно привились 945 654 и 32 132 узбекистанца.

    Среди регионов страны по-прежнему лидирует Ферганская область, там прививку сделали 303 344 человека. Следом в рейтинге расположились Наманганская область с 296 296 привитыми, Андижанская область – 295 752 и Самаркандская область – 1234 985 вакцинированных. Замыкает пятерку лидеров столица республики, где вакцинировано 205 885 человек.

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V». Охват населения вакцинацией расширяется постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае - в районных центрах и малых городах, а в июне продолжается в сельской местности. Всего в стране за первые три месяца планируется привить более 4 миллионов человек.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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