Более 2,5 км сетей установили браконьеры на озере Копа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 2,5 км сетей было установлено на озере Копа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

По информации ведомства, 16 сентября на озере Копа в Кокшетау специализированной природоохранной прокуратурой Акмолинской области совместно с сотрудниками управления полиции областного центра выявлено 27 незаконно установленных рыболовных сетей общей длиной более 2,5 км.

«Незаконный улов выпущен в естественную среду, рыболовные сети уничтожены. Органами полиции устанавливаются виновные», - добавили в ведомстве. Кроме того, по инициативе специализированной природоохранной прокуратуры Акмолинской области уполномоченными органами проводятся другие мероприятия по выявлению фактов браконьерства. «С начала года сотрудниками полиции и специалистами Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира за нарушение Правил охоты к административной ответственности привлечено 220 человек, а за нарушение правил рыболовства – 420», - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.