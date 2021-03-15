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    Более 2,4 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года

    15 Марта 2021, 01:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 2 407 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись порядка 1 млн 73 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Более половины кандасов (72,9%), прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из Узбекистана, 15% – из КНР, 4,6% – из Туркменистана, 3,5% – из Монголии и 4% – из других стран.

    Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (36,8%), Туркестанской (16,4%) и Мангыстауской (10,2%) областях, а также в городах Шымкенте (12,7%) и Нур-Султане (5,9%).

    По состоянию на 1 марта текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,4%, 24,3% человек моложе трудоспособного и 17,3% – пенсионеры.

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    Минтруда РК Демография Общество
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