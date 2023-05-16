Более 2,3 трлн тенге составил дефицит бюджета в 2022 году – отчет Правительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил отчет Правительства касательно исполнения республиканского бюджета за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост ВВП в 2022 году составил 3,2 %, что на 1,1 процентных пункта выше одобренного прогнозного значения. Основными трендами были рост в секторе услуг, реальном секторе; укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта; высокая инвестиционная активность в строительстве и производстве услуг», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе презентации отчетов Правительства и высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 7,9% за счет строительства промышленных и социальных объектов, жилых домов, транспортной и инженерной инфраструктуры, ветровых электростанций.

Уровень инфляции составил 20,3%, превысив верхний предел целевого коридора (8-10 %) на 10,3 процентных пункта.

Привлеченные средства Национального фонда в республиканский бюджет согласно контрцикличному правилу не повлияли на устойчивость и накопление средств.

«Поступления бюджета исполнены на 102,1% и составили 16, 142 трлн тенге. Расходы исполнены на 18, 532 трлн тенге или 98,6%. Дефицит бюджета составил 2 трлн 391 млрд тенге или 2,4% к ВВП. Доходы республиканского бюджета исполнены на 101,9% или поступило 16 трлн тенге. В том числе, собственные доходы составили 10,472 трлн тенге или 103% к плану на 2022 год. План перевыполнен на 310 млрд тенге», - добавил Е. Жамаубаев.



