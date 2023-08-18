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    Более 2,3 млрд тенге выделят области Улытау на жилье для госслужащх

    18 Августа 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2 млрд 384 млн тенге будет выделено области Улытау из государственного резерва на выкуп жилья в коммунальную собственность для служебного размещения госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В проекте постановления Премьер-Министра, опубликованном на портале открытых нормативно-правовых актов, указано, что Министерству индустрии и инфраструктурного развития будут выделены средства в размере 2 384 640 000 тенге из резерва Правительства Республики Казахстана на неотложные расходы, предусмотренные в республиканском бюджете на 2023 год, администрации области Улытау в виде целевых перечислений. Эти средства будут направлены на выкуп жилья в коммунальную собственность для служебного размещения передислоцированных государственных служащих.

    В документе также прописано, что акимат области Улытау должен до 1 декабря 2023 года представить отчет о целевом использовании выделенных средств в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. В свою очередь Министерство индустрии и инфраструктурного развития до 20 декабря 2023 года представит отчет в Минфин.

    Проект постановления вынесен на общественное обсуждение до 1 сентября.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Жилье Другие государственные органы Улытауская область
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