Более 2,3 млрд тенге выделят области Улытау на жилье для госслужащх

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2 млрд 384 млн тенге будет выделено области Улытау из государственного резерва на выкуп жилья в коммунальную собственность для служебного размещения госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проекте постановления Премьер-Министра, опубликованном на портале открытых нормативно-правовых актов, указано, что Министерству индустрии и инфраструктурного развития будут выделены средства в размере 2 384 640 000 тенге из резерва Правительства Республики Казахстана на неотложные расходы, предусмотренные в республиканском бюджете на 2023 год, администрации области Улытау в виде целевых перечислений. Эти средства будут направлены на выкуп жилья в коммунальную собственность для служебного размещения передислоцированных государственных служащих.

В документе также прописано, что акимат области Улытау должен до 1 декабря 2023 года представить отчет о целевом использовании выделенных средств в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. В свою очередь Министерство индустрии и инфраструктурного развития до 20 декабря 2023 года представит отчет в Минфин.

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение до 1 сентября.