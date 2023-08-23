Более 2,2 млн человек будет проживать в Астане к 2035 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор «Астанагенплан» Руслан Жакупов рассказал о планах развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выступаем до 2035 года как разработчик, как проектировщик. И первый этап повестки дня – ход разработки и дальнейшие этапы развития. Мы обсудим это на общественном совете, и дальше будем уже прорабатывать с экспертами», - сказал Руслан Жакупов перед началом общественного совета Астаны.

По его словам, территория города остается без изменений.

«Расчетная численность населения к 2035 году – 2,275 млн человек. Запланированный объем жилья – порядка 68 млн квадратных метров. Основные районные направления – район «Мыңжылдық», западнее Турана, а также район «Софико» вдоль ул. Керей-Жанибек хандар. Решаются основные градостроительные моменты, это транспортная система, социальные вопросы обеспечения школами, садиками, больницами, пожарные депо, головные сооружения», - сообщил спикер.

«Градостроительными документами регулируется комплекс вопросов. Сейчас мы пройдем экспертизу, поставим на утверждение постановления Правительства, после этого будем уже детально прорабатывать каждый район. Сейчас мы доводим эти планы до населения», - добавил глава «Астанагенплана».