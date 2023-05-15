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    Более 2,1 тыс. заявок от молодежи поступило в Аграрную кредитную корпорацию

    15 Мая 2023, 10:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12 мая 2023 года, в АО «Аграрная кредитная корпорация» от казахстанцев поступило более 2,1 тыс. заявок на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать 5 796 микрокредитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия – от 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для проектов в сфере животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых.

    Наибольшее количество заявок на получение микрокредитов поступило в Жамбылской (380), Туркестанской (203), Кызылординской (159), Абайской (125) и Жетысуской (121) областях.

    Решением конкурсных комиссий уже одобрено 447 проектов. Среди одобренных проектов преобладает сферы животноводства, предоставление услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

    Напомним, микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО «Аграрная кредитная корпорация».

    Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.

    Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).

    Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация».

    Необходимый перечень документов:

    документ, удостоверяющий личность;

    бизнес-план по проекту;

    справка из обслуживающего банка о наличии счета;

    справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);

    документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;

    отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;

    документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

    Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:

    - приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);

    - приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);

    - производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;

    - организации и (или) развития игорного бизнеса;

    - деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;

    - выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной и/или алкогольной продукции;

    - погашения кредиторской задолженности;

    - личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.

    Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.

    Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с четким планом действий.

    Заявки на получение микрокредитов принимаются во всех 17 областях и городах республиканского значения Астана, Алматы, Шымкент.

    Адреса филиалов АО «Аграрная кредитная корпорация» указаны на сайте agrocredit.kz.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минтруда РК Экономика Молодежь
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