Более 2,1 тыс. заявок от молодежи поступило в Аграрную кредитную корпорацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12 мая 2023 года, в АО «Аграрная кредитная корпорация» от казахстанцев поступило более 2,1 тыс. заявок на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать 5 796 микрокредитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия – от 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для проектов в сфере животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых.

Наибольшее количество заявок на получение микрокредитов поступило в Жамбылской (380), Туркестанской (203), Кызылординской (159), Абайской (125) и Жетысуской (121) областях.

Решением конкурсных комиссий уже одобрено 447 проектов. Среди одобренных проектов преобладает сферы животноводства, предоставление услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности.

Напомним, микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО «Аграрная кредитная корпорация».

Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.

Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).

Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация».

Необходимый перечень документов:

документ, удостоверяющий личность;

бизнес-план по проекту;

справка из обслуживающего банка о наличии счета;

справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);

документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;

отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;

документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:

- приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);

- приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);

- производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;

- организации и (или) развития игорного бизнеса;

- деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;

- выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной и/или алкогольной продукции;

- погашения кредиторской задолженности;

- личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.

Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.

Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с четким планом действий.

Заявки на получение микрокредитов принимаются во всех 17 областях и городах республиканского значения Астана, Алматы, Шымкент.

Адреса филиалов АО «Аграрная кредитная корпорация» указаны на сайте agrocredit.kz.



