Более 2,1 млн тенге собрал стекольщик в Таразе с заказчиков – и исчез

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 23-летний житель Тараза собрал более 2,1 млн тенге на заказах по установке пластиковых окон и балконов – и отключил телефон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в Таразе, в первый отдел полиции городского управления полиции, обратились жители одного из микрорайонов и сообщили, что некий мужчина под предлогом изготовления и установки пластиковых окон и балконов по заниженным ценам, злоупотребляя доверием, завладел их деньгами. А после под разными предлогами избегал встреч или не отвечал на звонки.

«За установку пластиковых изделий люди отдавали ему от 300 до 585 тысяч тенге. Сумма денег, собранных от доверчивых горожан, составляет более 2 130 000 тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК (Мошенничество)», - пояснили в ведомстве.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 23-летнего жителя областного центра. Мужчина дал признательные показания, в настоящее время отпущен под обязательство о явке.

За совершение указанного преступления Уголовным Кодексом Республики Казахстан предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет. Либо предусмотрено лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, по заявлению жительницы села Туймекент Байзакского района Жамбылской области задержан подозреваемый в мошенничестве житель Тараза, обещавший помочь поступить на грант в алматинский вуз за 500 тысяч тенге.

Кроме того, 26-летний мужчина в течение года арендовал квартиру жительницы Тараза, представившись сотрудником Комитета нацбезопасности и будучи на самом деле безработным. Он обещал устроить ее сына на государственную службу и помочь с судебным разбирательством, а также завладел ее 16 млн тенге под видом процентного займа.