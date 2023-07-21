Более 2,1 млн человек с начала лета стали пассажирами поездов нацперевозчика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июня по 20 июля 2023 года поездами АО «Пассажирские перевозки» перевезены более 2,1 млн человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Компания фиксирует наибольший спрос на железнодорожный транспорт у пассажиров в летний период, на который приходится 32% от общей доли годового пассажирооборота.

Всего за 2022 год воспользовались поездами национального перевозчика 13,9 млн пассажиров. В прошлом году за три летних месяца перевезено 4,4 млн пассажиров (более одного миллиона пассажиров в месяц).

Доля перевозок в осенний период составляет 23% или 3,3 млн пассажиров, в зимний период - 20% или 2,8 млн пассажиров, в весенний период - 25% или 3,4 млн пассажиров.