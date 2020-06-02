Более 196 тыс. рабочих мест создано в рамках Дорожной карты и других госпрограмм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Дорожной карты занятости (ДКЗ) и других государственных программ, без учета Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», в Казахстане создано 196,4 тыс. рабочих мест. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы МТСЗН, в рамках ДКЗ уже началась реализация 5 313 проектов, в рамках которых создано 103 тыс. рабочих мест.

«На созданные рабочие места трудоустроено 90,7 тыс. человек, в том числе через центры занятости населения – 47,3 тыс. человек, 35% из которых – молодежь», – проинформировал Биржан Нурымбетов.

Министр также сообщил, что в результате реализации других госпрограмм, без учета Госпрограммы «Еңбек», создано 93,4 тыс. рабочих мест: «Нурлы жол» – 41,3 тыс., «Цифровой Казахстан» – 8,4 тыс., «Нурлы жер» – 7,2 тыс., «Развитие регионов» – 5,6 тыс. мест, «Развитие туризма» – 4,4 тыс., ДКБ-2025 – 9,5 тыс., «Развитие АПК» – 8,6 тыс., ГПРОН – 2,1 тыс., ГПИИР – 2,2 тыс., ГПРЗ – 4,1 тыс.

Напомним, в рамках ДКЗ в Казахстане будет реализовано 6,5 тыс. проектов, где будет создано в 2020 году около 255 тыс. новых рабочих мест. Это позволит обеспечить доходом порядка 1 млн человек, входящих в состав семей участников ДКЗ. Дорожная карта занятости заложит основы для создания в смежных отраслях более 100 тыс. постоянных рабочих мест, 615 новых объектов станут социальным активом в будущем.