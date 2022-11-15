Более 190 тысяч субъектов бизнеса активно работают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны сообщили, что в городе на сегодняшний день выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по всем показателям предпринимательства в столице наблюдается положительная динамика роста. На сегодняшний день в городе активно действует 191 тысяча субъектов малого и среднего бизнеса, по сравнению с 2021 годом отмечается рост 17%, в которых трудятся 441,3 тысячи человек», - сообщили в управлении на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

По данным акимата, по состоянию за январь-март 2022 года субъекты малого и среднего бизнеса выпустили продукцию на сумму 2,3 трлн тенге.

Значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса вносит реализация Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

В рамках Нацпроекта финансовые меры оказываются по следующим механизмам:

По субсидированию ставок. Этот механизм предусматривает снижение конечной ставки для предпринимателя до 6%. Максимальная субсидируемая сумма кредита составляет 3 млрд тенге. Срок субсидирования - до 5 лет. За 4 года количество поддержанных проектов предпринимателей увеличилась в 4 раза, если в 2019 году была оказана поддержка 172 предпринимателям, то в 2022 году - 716 проектам.

По частичному гарантированию кредитов.Для начинающих субъектов МСБ размер гарантии - 85%, действующих субъектов МСБ – 50%. Максимальная гарантируемая сумма: для начинающих – 360 млн тенге, действующих – 1 млрд тенге. С 2019 года выделено 5,8 млрд тенге и прогарантированы 2 438 проектов предпринимателей с ростом в 6 раз по количеству проектов (в 2019 году - 115 проектов, 2022 году - 621 проект).

Предоставление государственных грантов.Гранты до 5 млн тенге предоставляются на конкурсной основе субъектам малого бизнеса для реализации новых бизнес-идей (для социально уязвимых (СУСН) новизна и софинансирование от 10% не требуется). В текущем году прием заявок был осуществлен с 1 по 15 апреля, поступило более 1,8 тыс. заявок, что в 5,4 раза больше, чем в 2021 году (335 заявок). По итогам заслушивания было одобрено 133 проекта предпринимателей, в том числе 29 предпринимателей из числа СУСН и 28 молодых предпринимателей.

«На предоставление государственных грантов за четыре года было выделено 1,4 млрд тенге. Количество выданных грантов по сравнению с 2019 годом (63 гранта) в 2022 году (133 гранта) увеличено более чем в два раза. С целью максимального охвата господдержкой МСБ, в том числе действующих в неприоритетных отраслях (торговля, сфера услуг, общественное питание) акимат совместно с Фондом «Даму» реализует местную программу льготного кредитования «Астана Бизнес 2». За 4 года на данную программу было выделено 1,5 млрд тенге, льготным финансированием охвачены около 121 проекта предпринимателей», - пояснили в управлении.

