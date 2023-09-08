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    13:44, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 19 тысяч человек призовут на воинскую службу в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны РК рассказали, сколько казахстанцев призваны на срочную воинскую службу этой осенью, корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 28 декабря 2023 года ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 19 тысяч военнослужащих в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождения от призыва. Необходимо отметить, что в этом году увеличено количество призванного молодого пополнения в Вооруженные силы и Службу государственной охраны по сравнению с предыдущими призывами», - сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Бауыржан Артыков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Генерал-майор отметил, что оповещение призывников осуществляется путем направления персональных повесток, которые доставляются по домашним и служебным адресам.

    «Отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами и предоставляются гражданам через портал электронного Правительства. Любой желающий может обратиться за необходимой информацией и получить ответы. Ответственные за оказание указанных услуг – местные исполнительные органы. Для этого в каждом департаменте по делам обороны работают проектные офисы «Қарулы күштер – адалдық алаңы». Созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в социальных сетях», - проинформировал Бауыржан Артыков.

    Он также добавил, что по всем случаям вымогательства денег или других коррупционных проявлений необходимо обращаться на телефоны доверия Министерства обороны или правоохранительных органов.


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