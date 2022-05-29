29 Мая 2022 16:45

Более 19 тыс. евро штрафа наложено УЕФА на казахстанскую федерацию футбола

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская федерация футбола обратилась к болельщикам. Заявление с обращением опубликовано на официальном сайте КФФ, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые болельщики!

Казахстанская федерация футбола благодарит всех болельщиков за поддержку, которую вы оказали нашей сборной во время домашнего матча Лиги наций УЕФА против сборной Молдовы», - обратились в КФФ.

После игры в Нур-Султане на федерацию наложен большой штраф со стороны УЕФА.

«В рамках проведения данного матча, за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле, на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 тыс. 250 евро», - сообщили болельщикам в обращении.

Также КФФ напомнила зрителям, что УЕФА может в подобных случаях применить и другие санкции, к примеру – проведение матчей без зрителей.

«В связи с этим, призываем всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах сборной, с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как – проведение матчей без зрителей», - написали в обращении.

Благодарим всех болельщиков за понимание и надеемся на горячую поддержку наших сборных, резюмировали представители КФФ.