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    Более 183 млн га пастбищ имеется в Казахстане - МСХ

    17 Января 2023, 10:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Площадь пастбищных угодий составляет 183,4 млн га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно земельному балансу Республики Казахстан пастбищные угодья составляют 183,4 млн га», - сказал Ербол Карашукеев.

    Глава МСХ уточнил, что из них пастбища в землях сельхозназначения составляют - 82,4 млн га; в землях запаса - 63,9 млн га; в землях, прилегающих к населенным пунктам -21,2 млн га; площадь пастбищ в землях других категорий составляет - 15,9 млн га (лесной фонд, особо охраняемые природные территории, земли промышленности).

    Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что для решения вопроса, касающегося пастбищных угодий в 2023 году, Министерству сельского хозяйства, Генеральной прокуратуре необходимо совместно провести масштабную работу.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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