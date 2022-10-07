Более 1800 Советов матерей функционируют в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6-7 октября 2022 года в городе Алматы состоялось расширенное заседание Республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана. На сегодня в стране функционируют 1847 Советов матерей, в деятельности которых задействовано около 13 тысяч человек. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.

В мероприятии приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, представители государственных органов, региональных Советов матерей АНК, этнокультурных объединений и неправительственных организаций, представители экспертного сообщества и СМИ.

В ходе мероприятия было озвучено приветствие заместителя руководителя Администрации Президента РК Аиды Балаевой, которая отметила, что Совет матерей «одна из самых активных и важных общественных структур и имеет большое социальное значение в жизни общества».

По ее словам, форум Совета матерей стал важным событием в преддверии национального праздника - Дня Республики, - праздника, «объединяющего наш народ, чьи желания и намерения находятся на пути к общей цели».

Как подчеркнула Аида Балаева, деятельность Советов матерей Ассамблеи народа Казахстана направлена на воспитание нового поколения патриотов своей страны.

В частности, она напомнила, что республиканский проект Совета матерей «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», реализуемый во всех регионах, стал ярким воплощением благородной миссии – сохранять ценности культуры, нравственности, доброты в будущих поколениях.

С другой стороны, Аида Балаева акцентировала внимание на инициативах Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - новой программе «Нацфонд – детям» и 30-процентной квоте для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов.

Также Аида Балаева отметила важную и проактивную роль Совета матерей в реализации поручения Главы государства на XXXI сессии Ассамблеи - принять меры по вовлечению общественных структур, медиаторов Ассамблеи в правозащитную деятельность, развитие этномедиации, работу с молодежью, противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений, а также профилактику преступлений против женщин и детей.

В завершении Аида Балаева выразила уверенность, что работа Совета матерей внесет значительный вклад в реализацию задач, поставленных Главой государства по формированию справедливого и нравственного общества.

Отличительной чертой республиканского Совета матерей АНК стало разнообразие его тематических сессий: «Реализация концепции проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт»; «Национальное воспитание – основа государственности»; «Опасные пороки – ущерб будущему»; «Будущее нации – сознательное поколение»; «Воспитательная работа и активное общество».

В ходе работы сессий были рассмотрены актуальные вопросы духовно-патриотического воспитания, роли старших поколений в формировании личности, роли СМИ в становлении ребенка как личности, эффективных семейных и межпоколенческих коммуникаций.

Выступающие спикеры затронули вопросы обеспечения религиозной безопасности среди несовершеннолетних в Казахстане, стратегии сохранения жизни детей от суицида, профилактики вредных привычек среди молодежи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей, предотвращения правонарушений несовершеннолетних, продвижения и развития государственного языка, вопросы реализации проектов и задач по направлению семейно–демографической политики.

7 октября 2022 года прошло пленарное заседание с участием заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова. Одной из главных тем его выступления стало подведение итогов и дальнейшая реализация проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт».

Спикер подчеркнул важность данного проекта в обществе, через которого формируется сознание и воспитание будущего поколения, а также синергию Советов матерей АНК с «Ассоциацией деловых женщин» в регионах.

В качестве оценки форума Марат Азильханов отметил, что работа сессий Совета показала огромный потенциал матерей Казахстана как наиболее социально активной части населения и необходимость укрепления Советов матерей как социального института общества.

Он отметил, что женщины - это социальный золотой капитал нашего народа, потому что женщины по природе своей созидатели, строители семьи - основы народа, основы государства. Марат Азильханов заверил, что АНК будет оказывать дальнейшую системную поддержку Совету матерей.

В своем выступлении спикер раскрыл все социальное и культурное многообразие работы Совета матерей, в активе которого имеются такие проекты, как «Сказки народа Казахстана» и «Khancast», направленные на снижение дефицита казахскоязычного контента в социальных сетях, работа с Центром поддержки многодетных матерей «Шанырак» в Караганде, с центрами «Бақытты жанұя», «Активное долголетие», «TEN QOGAM» в Шымкенте.

Марат Азильханов отметил, что в регионах также реализуются проекты «Отбасым - Отаным», помимо этого, есть проект «Адал жол» в Северо-Казахстанской области, школьный клуб «Сыргалым» в Костанайской области и челлендж «Папа учит» организации «Жас Ұлан». А проект центра «Анаға тағзым» в Таразе стал достоянием других регионов.

В Астане по направлению «Бақытты ана - бақытты отбасы» создан семейный конный клуб «Керемет жол», этнолагерь «Айналайын», казахская экспериментальная швейная студия «Qapsyrma», мастерская прикладного искусства. Также имеется столичный социальный проект «Ана time», по результатам которого более 120 женщин организуют свой бизнес в Астане и 60 женщин по Акмолинской области. В Шымкенте реализуется проект для студенческой молодежи «Қыз өссе - елдің көркі», в Павлодарской области на телеканале «Ертіс» организована еженедельная специальная программа с участием членов Совета матерей.

В завершение, Марат Азильханов отметил, что благодаря всем этим проектам казахстанское общество стало пронизанным новыми тысячами социальных нитей, личных контактов, информационных связей. А это и есть укрепление национального единства на практике – главный и неоценимый вклад Совета матерей в сплочение народа.

В ходе пленарного заседания был подписан Меморандум о сотрудничестве Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана и Ассоциации деловых женщин Казахстана. В время форума лучшим активистам и проектам Совета матерей были вручены специальные награды.