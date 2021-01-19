Более 1800 бизнес-проектов получили поддержку в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области большое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. С этой целью в регионе успешно реализуются государственные программы «Дорожная карта бизнеса-2025» и развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Как отметили в управлении предпринимательства и промышленности, в области за период действия программы «Дорожная карта бизнеса-2025» одобрено 1 592 проекта на общую сумму 166,3 млрд тенге. В прошлом году по программе ДКБ-2025 поддержано 329 проектов. Основными видами поддержки являются субсидирование, гарантирование кредитов, предоставление государственных грантов, подведение производственной инфраструктуры.

По программе «Еңбек» предусмотрено микрокредитование участникам, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах и малых городах, для открытия микробизнеса, расширения деятельности начинающих молодых и действующих предпринимателей, создания сельскохозяйственных кооперативов.

«В области за период действия программы «Еңбек» профинансировано 290 проектов на общую сумму 3,2 млрд тенге, в том числе в прошлом году 48 проектов на сумму 451,5 млн тенге. В этом году на микрокредитование выделено 885,0 млн тенге, на гарантирование кредитов - 70,9 млн тенге», - сообщили в областном ведомстве.

В рамках механизма кредитования приоритетных проектов по развитию «экономики простых вещей», направленного на поддержку производства товаров народного потребления, сырья и продуктов первичной переработки, реализовали свои проекты ТОО «Агрофирма «Родина», ТОО «Асыл Арман», ТОО «MILK PROJECT», ТОО «Kazyna SR», ТОО «Авиценна-Бурабай» и другие предприятия.

К слову, реализация программ поддержки бизнеса позволит достичь исполнения поручения Главы государства по достижению к 2025 году доли продукции малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте до 35%.