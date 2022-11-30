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    Более 180 автомобилей приобретет столичная полиция

    30 Ноября 2022, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента полиции города Астаны Госман Жакин поделился планами по улучшению оснащенности столичной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внедряется принцип полиции в шаговой доступности, которым обеспечивается эффект постоянного присутствия полицейских в общественных местах. В рамках программы партии AMANAT установлено 10 стационарных постов полиции модульного типа. Количество помещений для участковых пунктов полиции увеличено с 27 до 42», - сказал Госман Жакин на заседании общественного совета столицы.

    По его словам, в ближайшие три года планируется увеличить их вдвое.

    «Приобретено 94 автомашины для участковых инспекторов полиции, полка патрульной полиции и специализированного батальона. До 2025 года планируется приобрести еще 183 единицы автотранспорта», - добавил полицейский.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Транспорт МВД РК
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