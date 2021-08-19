Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 18 тысяч объектов проверило МЧС на предмет промышленной безопасности

    19 Августа 2021, 17:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов рассказал о проведенных в 2021 году проверках организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках надзорной деятельности за отчетный период проведено 630 проверок по особому порядку и 371 внеплановых проверок, в ходе которых обследовано 18 640 объектов. По результатам проверок выявлено 17 588 нарушений, из них по итогам проверок по особому порядку – 16 535, по внеплановым – 1 053», - сказал Ныгмеджан Макажанов на брифинге в СЦК.

    По итогам проверок инспекторами принимаются меры оперативного реагирования, возбуждаются дела об административных правонарушениях, выносятся предписания.

    «По результатам проверок наложено 747 административных штрафов на сумму более 100 млн тенге. За допущенные грубые нарушения требований промышленной безопасности представляющих угрозу жизни и здоровью людей инспекторами было приостановлено 280 объектов и четыре субъекта», - отметил спикер.

    «Также за отчетный период на опасных производственных объектах зарегистрировано 14 аварий и 187 инцидентов. В разрезе отраслей и видов надзора большая часть аварий произошли в угольной, металлургической, нефтегазовой отраслей, на объектах газового хозяйства и объектах, эксплуатирующих подъемные сооружения. Всего в результате аварий пострадало шесть человек, из них один человек - со смертельным исходом», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Безопасность МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичные пожарные продолжают тушение сухостоя на Коргалжынском шоссе
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
    Глава МЧС прибыл на место пожара под Астаной
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО