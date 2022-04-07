Более 18 тысяч квадратных метров жилья введут в этом году в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше начато строительство двух 45-квартирных домов, продолжится масштабная реконструкция тепловых сетей, откроется поликлиника на 200 посещений, будет развиваться туристическая инфраструктура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О планах по дальнейшему развитию Балхаша рассказал аким Ораз Таурбеков на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

«Введем 18,2 тысяч кв. м жилья. Это на 10% больше прошлого года. Начали строительство двух новых 45-квартирных домов в 10-м микрорайоне. Продолжим строительство внутриквартальных тепловых сетей в микрорайоне «Конырат». Проведем текущий ремонт трех км тепловой сети и 0,3 км магистральных поливных сетей. Начнем реконструкцию внутригородских водопроводных сетей второй и третьей очереди», – сообщил Ораз Таурбеков.

В этом месяце начнётся текущий ремонт проблемных участков автомобильных дорог площадью 10 тысяч кв. м. Пройдет средний ремонт четырех км дороги на двух улицах.

Продолжится благоустройство площади Тәуелсіздік и семи дворовых территорий. В городе изменят облик четырех жилых построек.

В прошлом году начато строительство поликлиники на 200 посещений в мкр-не Сабитовой. В июне этого года медучреждение должно отрыть свои двери для пациентов. Идет реконструкция здания бывшего наркологического диспансера. В будущем здесь откроется реабилитационный центр для детей с инвалидностью.

Впервые в этом году начнётся реализация проектов по бюджету народного участия. Обустроят скверы «Самал» и «Жастар», на пешеходной дорожке от квартала Сванкулова до ул. Жезказганской уложат тротуарную плитку и установят бордюры, появятся восемь новых остановочных павильонов.

У Балхаша большой туристический потенциал. В этом году в планах завершить строительство инженерных коммуникаций в районе бухты Бертыс. Благодаря этому сети подведут к 10 существующим и восьми строящимся объектам туризма. Привлекут инвесторов для строительства гостиниц, парков развлечений, спортивных детских площадок.

Также в Балхаше готовятся в этом году отметить 85-летие города.