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    Более 18 тысяч квадратных метров жилья введут в этом году в Балхаше

    7 Апреля 2022, 17:44

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше начато строительство двух 45-квартирных домов, продолжится масштабная реконструкция тепловых сетей, откроется поликлиника на 200 посещений, будет развиваться туристическая инфраструктура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О планах по дальнейшему развитию Балхаша рассказал аким Ораз Таурбеков на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

    «Введем 18,2 тысяч кв. м жилья. Это на 10% больше прошлого года. Начали строительство двух новых 45-квартирных домов в 10-м микрорайоне. Продолжим строительство внутриквартальных тепловых сетей в микрорайоне «Конырат». Проведем текущий ремонт трех км тепловой сети и 0,3 км магистральных поливных сетей. Начнем реконструкцию внутригородских водопроводных сетей второй и третьей очереди», – сообщил Ораз Таурбеков.

    В этом месяце начнётся текущий ремонт проблемных участков автомобильных дорог площадью 10 тысяч кв. м. Пройдет средний ремонт четырех км дороги на двух улицах.

    Продолжится благоустройство площади Тәуелсіздік и семи дворовых территорий. В городе изменят облик четырех жилых построек.

    В прошлом году начато строительство поликлиники на 200 посещений в мкр-не Сабитовой. В июне этого года медучреждение должно отрыть свои двери для пациентов. Идет реконструкция здания бывшего наркологического диспансера. В будущем здесь откроется реабилитационный центр для детей с инвалидностью.

    Впервые в этом году начнётся реализация проектов по бюджету народного участия. Обустроят скверы «Самал» и «Жастар», на пешеходной дорожке от квартала Сванкулова до ул. Жезказганской уложат тротуарную плитку и установят бордюры, появятся восемь новых остановочных павильонов.

    У Балхаша большой туристический потенциал. В этом году в планах завершить строительство инженерных коммуникаций в районе бухты Бертыс. Благодаря этому сети подведут к 10 существующим и восьми строящимся объектам туризма. Привлекут инвесторов для строительства гостиниц, парков развлечений, спортивных детских площадок.

    Также в Балхаше готовятся в этом году отметить 85-летие города.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Строительство Жилье Регионы Казахстана Общество
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