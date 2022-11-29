Более 18 млрд тенге потрачено на подготовку теплостанций Карагандинской области к зиме

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Все теплоэлектростанции Карагандинской области готовы отопительному сезону. Для подготовки к зиме ими было потрачено более 18 млрд тенге в этом году. Об этом заявили в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Карагандинской области функционирует 8 крупных энергоисточников – теплоэлектростанций. Из них 7 электростанций находятся в частной собственности, одна – в коммунальной собственности. Надо отметить, что практически все станции в регионе работают в комбинированном режиме генерации электроэнергии и отпуска тепловой энергии для потребителей области.

И больше всего нареканий со стороны жителей адресованы ТЭЦ-2 Темиртау, Топарской ГРЭС-1 и Балхашской ТЭЦ. Как объясняют в управлении энергетики и ЖКХ Карагандинской области, эти станции попадают в список аутсайдеров из-за большой изношенности оборудования – порядка 75%.

«Все эти станции были построены еще в прошлом веке, в советский период. На сегодняшний день у нас износ котельного оборудования составляет порядка 75%. Это если брать в целом все. И 70% - это износ по турбинам, если брать самые старые энергоисточники, в частности ТЭЦ-2 Темиртау, Темиртаускую ГРЭС-1 и Топарскую ГРЭС, Балхашскую ТЭЦ. Но тем не менее этими станциями производится ремонт основного и вспомогательного оборудования. По итогам отопительного сезона или в ходе прохождения отопительного сезона они составляют необходимый план мероприятий, где прописывают все свои источники финансирования, заблаговременно заключают договоры», - говорит заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Нуржан Накипбеков.

На подготовку к отопительному сезону все теплостанции региона в этом году потратили более 18 млрд тенге.

«В эту сумму входит все, то есть и ремонт основного, вспомогательного оборудования и необходимых узлов и агрегатов, их покупка. Еще не стоит забывать, что в связи с последними геополитическими событиями в мире, резко подорожало именно завозимое оборудование. Насосная группа, необходимая агрегаты, которые не производятся у нас в Казахстане», - добавил Нуржан Накипбеков.



