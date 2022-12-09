Более 1700 пожаров на автотранспорте произошло с начала года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев этого года по республике зарегистрировано 1739 пожаров на транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается снижение пожаров на 11,6% (2021г. – 1968).

95% пожаров на транспорте приходится на автомобильный транспорт. Основная доля пожаров на автомобильном транспорте - на легковые автомобили – 1308 пожаров (28%), грузовые – 318 (6,8%), автобусы – 24 (0,5%).

МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности владельцам транспортных средств.

«Пожар в транспортном средстве опасен тем, что начинается он практически незаметно. А известно о нем становится, когда уже слышен запах гари и дыма. Распространение же огня происходит в разы быстрее, чем в помещении. Весь процесс занимает от считанных секунд до 2-3 минут. Поэтому тут здоровье и жизнь человека зависит не от действий пожарных, а от соблюдения гражданами правил поведения при пожаре в транспорте.

Наибольшую опасность представляют искры, которые могут возникнуть при плохой изоляции или коротком замыкании. При попадании на поверхность с остатками горючих жидкостей (моторное масло, дизельное топливо, бензин) они могут привести к возгоранию. Одной из самых «огнеопасных» категорий машин являются автомобили, которые больше полугода простояли в гаражах или на улице. За это время проводка в них может испортиться, что часто приводит к короткому замыканию и пожару. В длительном автомобильном путешествии, двигатель часто перегревается, проводка плавится, что также приводит к пожару.

При ДТП из-за удара риск возгорания повышается, ко всем проблемам добавляется эмоциональный шок водителя и пассажиров, паника и серьезные травмы, часто лишающие людей подвижности и приводящие к потере сознания. Все это мешает адекватно отреагировать на ситуацию и быстро справиться с очагами возгорания», - отметили в МЧС.

«Если пожар в машине произошел во время движения, в первую очередь следует остановить автомобиль, припарковав его на обочине дороги или на краю проезжей части. Заглушите двигатель, выключите зажигание и поставьте машину на стояночный тормоз. Далее позаботьтесь о пассажирах – помогите им как можно скорее покинуть салон автомобиля и удалиться от него на безопасное расстояние. В случае возгорания автомобиля в гараже необходимо постараться любым способом выкатить его своим ходом из гаража. Если дым идет из моторного отсека, разблокируйте замок капота и переходите к активным действиям по ликвидации возгорания. Сообщите о пожаре.

Если возгорание произошло внутри салона, то, не дожидаясь приезда спасательной службы, быстро погасите огонь с помощью огнетушителя. Здесь важна скорость и спокойствие.

Кроме того, невнимательность водителя при курении за рулем автотранспортного средства может спровоцировать возникновение пожара. Зачастую непотушенные окурки, которые выкидываются в переднее окно, может «затянуть» в открытое окно задней двери. Попавший на сиденье окурок может вызвать тление обшивки и, как результат, произойдёт возгорание автомобиля», - добавили в пресс-службе МЧС.

Водителей также призвали следите за исправностью своего автомобиля, проводить работу с электропроводкой автомобиля только специалистам. Ни в коем случае не промывать детали с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Не подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах. В автомобиле должен обязательно находиться огнетушитель.

Фото: gov.kz