Более 170 тысяч учеников сядут за парты в Карагандинской области в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 1 сентября за парты школ Карагандинской области сядут более 172 тысяч детей. Из них свыше 17 тысяч - первоклассники. Готовы ли школы к предстоящему учебному году, расскажет корреспондент «Казинформ».

В Карагандинской области завершается капитальный и текущий ремонты 115 школ. Среди них школа №85 в Сортировке города Караганды. Это учебное заведение по праву можно назвать одной из лучших. К 1 сентябрю учебное заведение готово на 100%. Этим летом сделали текущий ремонт актового зала. Заменили старые окна на пластиковые, восстановили паркетные полы, покрасили стены, сделали новое освещение. Кроме этого, закупили новые стулья, музыкальное оборудование, установили большой лед-кран и оформили актовый зал в национальном стиле.

«Я всегда хотела, чтобы у нас был такой зал, чтобы мы могли проводит здесь различные мероприятия. Чтобы дети и родители чувствовали себя комфортно», - говорит директор школы № 85 города Караганды Салтанат Турсунова.

В этом году обновили и школьную библиотеку. Ремонт там не проводили с момента открытия учебного заведения. В этом году ее модернизировали. Современные библиотеки - это не типичные книжные шкафы. Специально для школьников младших классов появились низкие книжные стеллажи, для подростков – мягкие диванчики. Выделена читательская зона для молодежи – книги, журналы, а также компьютер с наушниками для чтения электронных и аудиокниг. А дизайнеры поиграли с цветовым решением. Таким образом, руководство школы считает, что библиотека нового формата поможет детям привить интерес и любовь к книгам.

«Мы с радостью будем продолжать приглашать ребят к нам в библиотеку. Мы всегда проводим интересные мероприятия с детьми. Ну а сейчас, когда они придут, увидят эту красоту и удивятся. Я думаю, что наша дружба с книгой будет продолжаться долгие годы», - говорит заведующая библиотекой Елена Паршкова.

На контроле не менее важные задачи – обеспечение учебниками и бесплатным горячим питанием школьников.

«С 1 по 4 класс питаются бесплатно. Вообще город Караганда - один из первых городов, который обеспечил бесплатным питанием начальные классы. У нас в школе обучается 611 детей. И все они питаются бесплатно. Также у нас есть 12 детей из социально уязвимых семей. Они также из фонда всеобуча будут питаться бесплатно», - отметила директор школы.

Помимо простых школ к учебному году готовы и специализированные школы. Школа-интернат № 2 была создана в 1966-ом году для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В этом году с помощью общественного фонда «Қазақстан Халқына» учебное заведение приобрело специальное и учебное оборудование, мебель и технические средства обучения.

«В школе созданы все условия для безбарьерной среды, а именно внутренний пандус, поручни, безпороговая система и лифт-подъемник. Туда легко помещаются наши дети-колясочники и сопровождающие. Лифт выдерживает груз до 500 килограмм», - говорит директор специальной школы-интерната №2 Эльмира Амандыкова.

Этим летом в школе-интернате оснастили новой мебелью кабинет химии, имеется демонстрационный шкаф, ученические лабораторные столы. В гончарной и столярно-токарной мастерских тоже все предусмотрели для удобства детей. Они оснащены рабочими столами, шкафами и металлическими стеллажами. Аналогично и в швейном кабинете. Для девочек есть стол для раскроя ткани, швейные машинки и тумбы-трансформеры.

Обучение осуществляется по специальным образовательным программам. В школе-интернате созданы учебно-воспитательный, коррекционный комплексы. Туда входят кабинеты логопедов, психологов, дефектологов, сенсорная комната, комната Монтессори. А также лечебно-оздоровительный комплекс, где функционируют бассейн, кабинеты массажа, зал адаптивной и лечебной физкультуры.

«Каждый предмет в этом кабинете направлен на то, чтобы ребенок самостоятельно приобретал определённые навыки. В основном мы занимаемся в этом кабинете с детьми с нарушением интеллекта. Но и обычные дети с удовольствием к нам приходят, им нравится», - отметила дефектолог Шолпан Курмашева.

В школе-интернате обучаются и воспитываются 156 детей, из них 60 – на дому. Основная задача специалистов - адаптировать детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата к социальной жизни. Чтобы каждый ребенок стал полноценным членом общества.

Вместе с тем в Карагандинской областной мечети Анет Баба прошла акция «Дорога в школу». Школьникам раздавали рюкзаки со школьными принадлежностями. Фонд «Зекет и благотворительность» при Духовном управлении мусульман Казахстана, а также спонсоры ежегодно участвует в акции «Дорога в школу». Этот год не стал исключением. В Карагандинской области помощь уже получили 2000 семей.

«В данной акции дорога в школу мы совместно с нашими предпринимателями организовываем такое мероприятие и совместно оказываем помощь нуждающимся. Акварели, тетради для рисования и так далее, то есть, все необходимое для того, чтобы они полноценно пошли в школу», - говорит депутат Карагандинского областного маслихата, председатель филиала партии AQ JOL Ермек Абильдин.

Цель акции «Дорога в школу» - оказание материальной помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей, а также детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями. В благотворительности могут принять участие все неравнодушные граждане. Меценаты отмечают, что теперь они намерены посетить сельские районы.

«Сегодня мы пришли на акцию «Дорога в школу». Я мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Благодарна за такую помощь. Подобные акции очень помогают малообеспеченным семьям, так как одеть троих детей затруднительно», - говорит Аида Мамыраева.

Стоит отметить, что помощь в подготовке к учебному году может быть разной. К примеру, можно приобрести вещи и школьные принадлежности для отдельно взятого ученика. Принять участие в организации школьных ярмарок с доступными ценами. Акция «Дорога в школу» продлится до 30 сентября.