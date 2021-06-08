АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 170 тысяч казахстанцев использовали пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и оплату лечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 7 июня, около 173 000 казахстанцев использовали пенсионные выплаты на общую сумму 1 трлн 70 млрд тенге на улучшение жилищных условий и оплату лечения через платформу enpf-otbasy.kz», - сообщила пресс-секретарь АО «Отбасы банк» Жанар Жолтаева.

Треть воспользовавшихся пенсионными выплатами - женщины (54 071), остальные - мужчины (118 850).

По данным «Отбасы банка», на первом месте по использованию ЕПВ - жители Мангыстауской области (30 229 человек), с общей суммой свыше 291 млрд тенге. На втором месте - город Нур-Султан (27 635 человек), жители столицы использовали свыше 172 млрд тенге. На третьей строчке Алматы - 23 321 человек, алматинцы воспользовались своими пенсионными накопления на общую сумму свыше 184 млрд тенге.

Ранее пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщил, что 16 075 заемщиков полностью погасили текущие ипотечные жилищные займы в рамках исполнения инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий.