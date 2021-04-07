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    Более 170 населенных пунктов могут быть подтоплены в Казахстане

    7 Апреля 2021, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О рисках подтопления рассказал начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совместно с Комитетом по водным ресурсам и Казгидрометом выработан совместный план действий для оперативного получения информации и принятия управленческих решений. Так как равнинная территория южных регионов страны и их реки свободны от снега и льда, угроза паводков минимизирована. Вместе с тем, сохраняется снег в горах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областей, активное снеготаяние может привести к паводкам на горных реках», - сказал Рустамбек Амрин на брифинге в СЦК.

    Также, в зависимости от погодных условий сохраняется риск подтопления 171 населенного пункта, в которых проживают свыше 43 тыс. человек (ЗКО – 54 (27 787), Костанайская – 37 (2 527), Акмолинская – 31 (3 980), ВКО –19 (2 312), Актюбинская – 17 (3 869), СКО – 13 (2 881).

    «По состоянию на 7 апреля т.г. отдельные случаи подтопления наблюдались в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, ВКО, ЗКО, Жамбылской и Костанайской областях, Нур-Султане. В результате были подтоплены улицы и дворы в 15 населенных пунктах, 3 жилых дома (г. Нур-Султан и с. Орловка Бородулихинского района ВКО, произведена откачка талых вод, пос. Коянды, Акмолинской обл. – 1), произошло 6 переливов талых вод через автомобильные дороги (Атырауская – 1 временная объездная дорога, ЗКО – 2 районного значения, ВКО – 1 областного значения на двух участках, Акмолинская – 1 районного значения)», - отметил спикер.

    По его словам, в МЧС с 1 апреля 2021 года функционирует Республиканский оперативный противопаводковый штаб, развернуты аналогичные штабы в Акмолинской, Актюбинской, ВКО, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и СКО.

    «Пользуясь случаем, хотел проинформировать население, что в случае возникновения вопросов паводкового характера можно обращаться в оперативный штаб МЧС по телефонам: 559637, 323286. И есть единый короткий номер – 112», - заключил Р. Амрин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Безопасность Паводок МЧС
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