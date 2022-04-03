Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более 170 домов подтоплено в ЗКО

    3 Апреля 2022, 13:37

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области в результате обильного таяния снега и выпадения осадков в виде дождя произошло подтопление талыми водами в 2 населенных пунктах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В селе Жаксыбай ориентировочно подтоплено 170 жилых домов, силами местных исполнительных органов и пограничной службой эвакуировано 637 человек, из них 305 человек, а том числе 89 детей размещены в КГУ «Комплекс «школа-ясли-детский сад» имени М.Б.Иксанова» и 332 человека размещены у родственников.

    В селе Таловка подтоплено 2 жилых дома. Эвакуировано 8 человек, в том числе 2 детей размещены у родственников.

    Силами ДЧС, МИО, пограничной службой проводится подворовой обход, организовано дежурство.

    ​Дополнительно из ДЧС Атырауской области отправляется в ЗКО группа сил и средств на вертолете МИ-8 в количестве 12 спасателей с необходимым оборудованием и группировка сил и средств на автотранспорте, количеством 34 человек личного состава и 4 единиц техники.

    ​Также из областного центра дополнительно сформированы силы и средства в количестве 20 человек личного состава и 3 единицы техники.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Видео Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичные пожарные продолжают тушение сухостоя на Коргалжынском шоссе
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске