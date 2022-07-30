Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Более 170 человек утонули в Казахстане с начала года

    30 Июля 2022 14:44

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С начала купального сезона в Казахстане спасено 163 человека, утонули 128 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным МЧС, с начала года на водоемах страны спасено 192 человека, в том числе 56 детей.

    «С начала купального сезона (с 1 июня) 2022 года спасено 163 человека, в том числе 45 детей. В 2021 году было спасено 163 человека, в том числе 35 детей», - сообщили в МЧС в ответе на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, с начала года в Казахстане утонул 171 человек, в том числе 58 детей. За аналогичный период прошлого года утонули 297 человек, в том числе 104 ребенка. Гибель людей снизилась на 42%, а гибель детей уменьшилась на 45%.

    «С момента купального сезона в 2022 году (с 1 июня) утонули 128 человек, в том числе 45 несовершеннолетних. В 2021 году за аналогичный период утонули 218 человек, в том числе 66 несовершеннолетних», - проинформировали в министерстве.

    Уточняется, что гибель людей на водоемах снизилась на 41%, а факты гибели детей - на 32%.

    «Наибольшее количество утонувших зафиксировано в Алматинской (21), Актюбинской (16) и Костанайской (15) областях. Б ольшинство утонувших в возрасте 13-17 и 26-35 лет», - сообщили в ведомстве.

    Также в МЧС назвали основные причины утопления. Так, с начала года погибли 35 человек, которые не умели плавать, из-за недооценки своих сил утонули 56 человек.

    В МЧС обратились к гражданам соблюдать элементарные правила на воде:

    - не купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено»;

    - не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

    - не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

    - не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

    - не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

    - не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

    - не заниматься спортом, в том числе не играть в спортивные игры, в местах, не приспособленных для этих целей;

    - не допускать уничтожения (снятия), повреждения или установки знаков безопасности на водоемах;

    - не оставлять на берегу и в раздевалках предметы и мусор, который может нанести травму отдыхающим;

    - не взбираться на знаки безопасности, буйки на водоемах;

    - не допускать купания детей без сопровождения взрослых.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Происшествия #Общество #МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четырнадцать человек утонули в Атырауской области с начала года
    Мужчина с племянником утонули в ЗКО
    Мужчина утонул в Баксайском канале Атырауской области
    Нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы