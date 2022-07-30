Более 170 человек утонули в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С начала купального сезона в Казахстане спасено 163 человека, утонули 128 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МЧС, с начала года на водоемах страны спасено 192 человека, в том числе 56 детей.

«С начала купального сезона (с 1 июня) 2022 года спасено 163 человека, в том числе 45 детей. В 2021 году было спасено 163 человека, в том числе 35 детей», - сообщили в МЧС в ответе на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

По информации ведомства, с начала года в Казахстане утонул 171 человек, в том числе 58 детей. За аналогичный период прошлого года утонули 297 человек, в том числе 104 ребенка. Гибель людей снизилась на 42%, а гибель детей уменьшилась на 45%.

«С момента купального сезона в 2022 году (с 1 июня) утонули 128 человек, в том числе 45 несовершеннолетних. В 2021 году за аналогичный период утонули 218 человек, в том числе 66 несовершеннолетних», - проинформировали в министерстве.

Уточняется, что гибель людей на водоемах снизилась на 41%, а факты гибели детей - на 32%.

«Наибольшее количество утонувших зафиксировано в Алматинской (21), Актюбинской (16) и Костанайской (15) областях. Б ольшинство утонувших в возрасте 13-17 и 26-35 лет», - сообщили в ведомстве.

Также в МЧС назвали основные причины утопления. Так, с начала года погибли 35 человек, которые не умели плавать, из-за недооценки своих сил утонули 56 человек.

В МЧС обратились к гражданам соблюдать элементарные правила на воде:

- не купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено»;

- не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

- не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

- не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- не заниматься спортом, в том числе не играть в спортивные игры, в местах, не приспособленных для этих целей;

- не допускать уничтожения (снятия), повреждения или установки знаков безопасности на водоемах;

- не оставлять на берегу и в раздевалках предметы и мусор, который может нанести травму отдыхающим;

- не взбираться на знаки безопасности, буйки на водоемах;

- не допускать купания детей без сопровождения взрослых.



