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    Более 17 тысяч пачек контрабандных сигарет изъято в Караганде

    19 Июня 2023, 22:52

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Очередной факт нелегального оборота контрабандных табачных изделий пресечен сотрудниками Департамента государственных доходов по Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

    Так, 16 июня 2023 года на территории рынков города Караганды выявлены факты реализации табачных изделий в виде сигарет различных марок без средств идентификации (акцизных марок).

    Общее количество изъятой контрафактной продукции производства CША, Кыргызстана и России составило более 17 тыс. пачек.

    По выявленным фактам возбуждено административное производство, которое будет передано в суд для рассмотрения, а изъятые табачные изделия будут конфискованы и уничтожены.

    Ранее сотрудниками Департамента выявлены факты незаконной реализации электронных сигарет, никотиносодержащих растворов, а также табака для кальяна порядка 3000 изделий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК Караганда
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