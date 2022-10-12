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    Более 17 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Балхаше

    12 Октября 2022, 21:42

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – 17 тысяч 40 бутылок контрафактной водки изъяли полицейские в Балхаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области при проведении мероприятий, направленных на раскрытие тяжкого преступления, получены оперативные сведения о том, что в одном из заведений города Балхаша занимаются реализацией контрафактной алкогольной продукции.

    В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области на складе ресторанного комплекса обнаружено 852 ящика водки или 17 040 бутылок с поддельными учетно-контрольными номерами. На месте задержан подозреваемый – 25-летний мужчина. В ходе осмотра его квартиры изъят обрез охотничьего ружья.

    Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам статьи 214 УК РК «Незаконное предпринимательство».

    В настоящее время проводятся мероприятия по установлению поставщика, точек реализации и задержанию лиц, причастных к преступной деятельности.


    Фото: polisia.kz
    Карагандинская область Борьба с преступностью Происшествия
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