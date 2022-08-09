Более 17 тыс. казахстанских студентов прошли обучение в зарубежных вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек озвучил основные показатели академической мобильности казахстанских педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных аспектов интернационализации является программа академической мобильности. Академическая мобильность преподавателей в 2021 году составила - 273 человека, в 2022 году – 174. Причина спада жесткие ограничительные меры в условиях пандемии», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

Он также рассказал об академической мобильности среди студентов.

«За 10 лет реализации программы более 17 тыс. казахстанских студентов прошли обучение в зарубежных вузах-партнерах. Так, за первое полугодие 2022 года количество студентов, прошедших обучение по данной программе составило - 2 320 человек, в 2021 году - 3 246», - добавил С. Нурбек.



