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    • Более 17 тыс. казахстанских студентов прошли обучение в зарубежных вузах

    9 Августа 2022 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек озвучил основные показатели академической мобильности казахстанских педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из важных аспектов интернационализации является программа академической мобильности. Академическая мобильность преподавателей в 2021 году составила - 273 человека, в 2022 году – 174. Причина спада жесткие ограничительные меры в условиях пандемии», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

    Он также рассказал об академической мобильности среди студентов.

    «За 10 лет реализации программы более 17 тыс. казахстанских студентов прошли обучение в зарубежных вузах-партнерах. Так, за первое полугодие 2022 года количество студентов, прошедших обучение по данной программе составило - 2 320 человек, в 2021 году - 3 246», - добавил С. Нурбек.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Миннауки и высшего образования РК
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