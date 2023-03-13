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    Более 17 миллионов тенге отдали алматинцы обещавшей помощь в выкупе жилья мошеннице

    13 Марта 2023, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В выкупе арендного жилья обещала помочь алматинцам подозреваемая в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «По одной из версий, 42-летняя гражданка Ж. предлагала свои услуги по выкупу заемного жилья по заниженной цене. Всего по уголовному делу значатся 7 потерпевших. Суммы задатка варьировались в зависимости от «услуги». Общая сумма ущерба составляет более 16 миллионов тенге», – сообщил начальник управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.

    Сейчас следователи проводят очные ставки и другие процессуальные действия. На период досудебного расследован

    Жителей, пострадавших от противоправных действий подозреваемой, полицейские призывают связаться с ними по телефонам: 227-55-02; 8-702-448-63-37. Иная информации по уголовному делу, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующих презумпцию о невиновности, разглашению не подлежит.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Борьба с преступностью МВД РК
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