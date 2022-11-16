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    Более 1690 домов газифицируют в этом году в Караганде

    16 Ноября 2022, 04:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Услуги по газификации получат 1 695 домов в Караганде. А в более 2,5 тыс. домах завершены все основные строительно-монтажные работы по II пусковому комплексу. Об этом сообщил аким города Караганды Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На данный момент в Караганде к 2 682 жилым домам проложены сети газопровода и установлены узлы для дальнейшего подключения к централизованному газоснабжению. Услуги по газификации в этом году будут доступны 1 695 домам, из них техусловия получили 537 домов, в том числе 18 коммунально-бытовых и промышленных предприятий. Всего сейчас подключено к газу 289 домов, которые уже пользуются голубым топливом.

    «Из-за того, что II пусковой комплекс имеет широкий территориальный охват – а это 25 шкафов, одновременный запуск которых невозможно произвести, мы вместе с эксплуатирующей компанией «КазТрансГаз Аймак» приняли решение о поэтапном принятии объекта в эксплуатацию. Сейчас произведен пуск газа высокого давления, следом за ним пуск газа среднего давления с подключением 12 шкафов – они уже готовы к подключению, жители могут начать необходимые для этого процедуры. Оставшиеся 5 шкафов находятся на стадии подключения в порядке очередности», - говорит аким города.

    Также Ермаганбет Булекпаев отметил, что на сегодняшний день социальную помощь при газификации получили 18 человек, еще в 32 домах проводят строительно-монтажные работы. Это те социальные категории граждан, которые по утвержденным правилам могут получить единовременную выплату в размере 100 МРП.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Газификация Караганда
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