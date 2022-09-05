Более 1600 жамбылских подростков совершили правонарушения этим летом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних во время летних каникул рассказали в жамбылском департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие три месяца инспекторы ювенальной полиции провели свыше 90 рейдовых мероприятий по Жамбылской области, - сообщил старший инспектор по особым поручения группы ювенальной полиции полковник полиции Куанышбек Калжанов. - Совместно с органами образования сотрудники полиции проверили 364 неблагополучные семьи, состоящие на учете в ОВД. 37% таких семей смогли трудоустроиться и начать зарабатывать».

Во время летних каникул подростки, ранее совершавшие правонарушения, находились у полиции на особом контроле. Во время летнего отдыха 78% подростков были вовлечены в положительный досуг по интересам.

По информации спикера, за последние три месяца 1625 несовершеннолетних были доставлены в органы внутренних дел за совершение различных правонарушений. К административной ответственности привлечено 1032 их законных представителя. Зарегистрировано 12 фактов ухода подростков из дома. Все дети были найдены и переданы родителям.

Во время летних каникул в Жамбылской области была усилена р абота мобильных групп. Для профилактики правонарушений сотрудники департамента дежурили в ночное время суток во дворах, парках и местах массового скопления молодежи. Для недопущения несчастных случаев ювенальной полицией области регулярно проводились инструктажи для молодежи на водоемах.

Не остались без внимания и оздоровительные лагеря, где проводились профилактические мероприятия среди отдыхающей молодежи.

В семи загородных летних лагерях Жамбылской области выставили круглосуточные наряды из сотрудников полиции для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности подростков, сообщили в правоохранительном ведомстве.