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    Более 1600 школьников в Алматы показали умение действовать в экстремальных ситуациях

    29 Мая 2023, 14:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошли финальные соревнования среди юных спасателей. Более 1600 учащихся 9-10 классов из общеобразовательных школ и лицеев города продемонстрировали умение действовать в экстремальных ситуациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На финальные соревнования были отобраны лучшие команды – победители районных дружин юных спасателей. Юноши и девушки продемонстрировали отличные навыки и умение действовать в экстремальных ситуациях, а также успешно справились с силовыми упражнениями.


    Соревнования прошли в нескольких этапах. Это боевое развертывание пожарного оборудования, оказание первой медицинской помощи и транспортировки пострадавшего, навесная переправа, переправа с использованием двух досок и так далее.


    «Опыт проведения соревнований показывает, что учащиеся получают практические знания - как правильно действовать при ЧС (землетрясении, пожарах и др.), физическую и психологическую подготовку и являются одним из наиболее действенных элементов в обучении защиты населения», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.


    По итогам соревнований в общекомандном зачете лучшими стали учащиеся общеобразовательных школ № 157, № 47 и № 59. Им были вручены грамоты и кубки. Теперь победителям предстоит показать сноровку на республиканских соревнованиях в Кокшетау в июне-июле этого года.


    В ДЧС Алматы отметили, что кружки «Юный спасатель» создаются в целях пропаганды здорового образа жизни, воспитания, приобретения правильных навыков действий в экстремальных ситуациях.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество ДЧС
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