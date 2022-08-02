Более 1600 платных парковочных мест демонтировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице демонтировано 1680 платных парковочных мест. Локации были пересмотрены ТОО «Парковочное пространство Астаны» по поручению акимата города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Платные парковки исключены из 55 земельных участков, которые были расположены вблизи социальных и других объектов. К примеру, в районе Сарыарка убрано 860 платных парковочных мест, в районе Алматы – 325, в районе Байконыр – 107, в Есильском районе - 388 парковочных мест.

Участки, где расположены платные парковочные места, находятся в собственности города. Проект является частью транспортной стратегии столицы, позволяет решить проблему с дефицитом парковочных мест, регулирует автомобильный трафик, способствует повышению уровня безопасности пешеходов и др. Главная цель проекта – повышение пропускной способности улиц и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий», - сказано в сообщении акимата.

Как отмечает ТОО «Парковочное пространство Астаны», мировая практика доказала, что эффективные системы управления парковками на 40-50% снижают загруженность парковочных пространств, на 20-30% уменьшают нагрузку на дорожную сеть и сокращают число нарушений правил дорожного движения до 70% в проблемных районах города.

Уровень загруженности центральных районов Нур-Султана до открытия платных парковок составлял 150-175%. Оборачиваемость нерегулируемых парковок в будни составляла всего 1-2 автомобиля – это демонстрирует, что автолюбители злоупотребляли бесплатными парковочными местами, надолго оставляя свои автомобили, порой на целый день или даже несколько суток, тем самым затрудняя передвижение для других участников. Сегодня ситуация значительно лучше, чем 3-4 года назад.

При этом 10% парковочных мест предназначены для бесплатного размещения транспортных средств лиц с инвалидностью и перевозящих их лиц. Для всех остальных граждан, не подходящих под льготные категории, парковка в платных зонах бесплатна ежедневно после 20:00, а также в выходные и праздничные дни.



