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    Более 160 тысяч транзакций по регистрации и перерегистрации автотранспорта совершено в сентябре

    25 Октября 2021, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин привел данные касательно регистрации и перерегистрации автотранспорта в элетронном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как упоминалось ранее, проводится работа по оказанию услуг через популярные платформы и сервисы. К примеру, регистрация транспорта через приложения Kaspi.kz, Homebank, что дало эффект значительной оптимизации и автоматизации процесса, а также экономию времени и затрат граждан. В данном случае нет необходимости посещать ЦОН для подачи заявления как приобретателю автомобиля, так и продавцу; ожидание очереди и все другие процессы. Данные подходы особо важны с учетом карантинных мер», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе.

    По его словам, в январе текущего года по регистрации и перерегистрации автотранспорта состоялось 104 тысячи транзакций, из них в режиме онлайн было только 5%. По итогам сентября регистрация и перерегистрация автотранспорта составляла 167 тысяч транзакций, и из них доля в онлайн-оформлении увеличилась до 36%.

    «Мы показываем, что демонополизация электронного правительства как единой точки оказания госуслуг, перевод услуг на такие популярные платформы, как Kaspi.kz, Homebank и другие, дает свой эффект. И мы сосредоточены на самых популярных услугах. Почему взяли перерегистрацию авто – потому что в спецЦОНах были заторы, до сих пор они имеют место», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Цифровой Казахстан
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