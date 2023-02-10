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    Более 160 млн тенге выделил Казахстан в качестве гуманитарной помощи Сирии

    10 Февраля 2023, 17:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какую гуманитарную помощь окажет Правительство Казахстана народу Сирии сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана окажет гуманитарную помощь народу Сирии, пострадавшему от разрушительного землетрясения. Помощь передадут в рамках Организации исламского сотрудничества по линии Исламской организации по продовольственной безопасности», - сказал Айбек Смадияров.

    По его словам, на данные цели из республиканского бюджета выделяется сумма в размере более 160 млн тенге.

    «Помощь в виде продуктов питания, теплой одежды, палаток и постельных принадлежностей общим весом 50 тонн будет доставлена на территорию Сирийской Арабской Республики специальными воздушными судами. Первый борт вылетел сегодня из Алматы в Сирию», - уточнил Айбек Смадияров.

    Руководство Исламской организации по продовольственной безопасности лично передаст гуманитарный груз уполномоченным представителям Сирии в городе Алеппо при содействии Посольства Казахстана в Ливане и Консульства Казахстана в Сирии.

    Ранее сообщалось, что Казахстан направил 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии. Поручение Правительству об оказании гумпомощи Сирии дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Сирия Землетрясение
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