Более 160 аварий произошло на дорогах Алматы за сутки из-за непогоды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Алматы зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, 48 из них с пострадавшими, погиб один человек - после столкновения двух автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции призывает участников дорожного движения к усилению мер безопасности в связи с ухудшением погодных условий.

«Призываем водителей к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Как правило, ухудшение погодных условий сказывается на дорожной обстановке в целом. Призываем автолюбителей заблаговременно подготовить свои транспортные средства к зиме, «переобуть» колеса в зимнюю резину. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах», – обратился к горожанам заместитель начальника управления административной полиции ДП Алматы Болатбек Баятанов.