Более 16 тысяч образовательных депозитов открыли казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 16 тысяч образовательных депозитов открыли казахстанцы в рамках государственной образовательной накопительной системы. Общая сумма образовательных вкладов на сегодня составляет 22,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Напомним, ранее для того, чтобы казахстанцы могли накопить денежные средства на получение собственного образования или на образование своих детей, был создан образовательный накопительный вклад «AQYL».

Главным инструментом поддержки данного накопительного вклада является то, что помимо банковского вознаграждения до 9%, на вклады казахстанцев начисляется государственная премия. Преимущества предусмотрены и для социально-уязвимых категорий.

«Размер премии государства составляет 5% годовых, для социально- уязвимых слоев населения - 7% от накопленной суммы. При этом, банковское вознаграждение и премия государства капитализируются, то есть, прибавляются к основному вкладу. Нужно отметить, что образовательный депозит «AQYL» имеет самую высокую доходность на депозитном рынке. Таким образом государство помогает родителям существенно сократить затраты на обучение ребенка и снизить нагрузку на семейный бюджет», - сообщили в МОН РК.

Кроме того, образовательный депозит застрахован Казахстанским фондом гарантирования депозитов и защищен от любых ограничений и взысканий, как со стороны государства, так и третьих лиц. Это значит, что на депозит, открытый в рамках государственной образовательной накопительной системы, не могут наложить арест.

«Открыть депозит можно в банках-партнерах государственной образовательной накопительной системы. Вкладчик сам определяет размер и регулярность пополнения вклада в зависимости от возможностей и нагрузки семейного бюджета. Пополнить образовательный депозит можно через кассы, интернет-банкинг, а также с помощью переводов с карты на накопительный счет. Это значительно экономит время вкладчиков», - уточнили в министерстве.

В случае поступления ребенка на грант, вкладчик вправе снять со счета все средства вместе с вознаграждением банка и премией государства. Также он может перевести средства на образовательный вклад третьего лица или же продолжить копить средства, к примеру, для оплаты магистратуры.

Отметим, что в рамках государственной образовательной накопительной системы нет ограничений, связанных с географией обучения. То есть, сбережения можно использовать как для оплаты обучения в казахстанских вузах, так и за рубежом. Кстати, образовательный вклад «AQYL» на получение технического, высшего и послевузовского образования могут открыть все казахстанцы вне зависимости от возраста.



