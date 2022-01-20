Более 16 тысяч казахстанцев сделали перечисления в Общественный фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Қазақстан халқына» выражает благодарность всем казахстанцам, крупным предприятиям, трудовым коллективам, которые поддержали инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по решению реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта. За период с 16 по 19 января 2022 года (включительно) в Общественный фонд поступило 29.3 млн тенге от 16 167 казахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение фонда.

От 75 юридических лиц и крупных бизнесменов поступило 19.2 млрд тенге.

Значительный вклад в благотворительность через Фонд «Қазақстан халқына» сделан:

АО «Kaspi Bank» - 7 млрд тенге;

ТОО «Kaspi Магазин» - 3 млрд тенге;

Halyk Bank (АО «Народный сберегательный Банк Казахстана») - 3 млрд тенге;

ЧФ Благотворительный фонд «Халык» - 2 млрд тенге;

ТОО «YDD Corporation», ТОО «Asia FerroAlloys» и их акционеры – 1 млрд тенге;

ЧФ «Фонд Нурсултана Назарбаева» - 500 млн тенге;

АО «LANCASTER GROUP KAZAKHSTAN» - 500 млн тенге;

АО «Казахский институт нефти и газа» - 500 млн тенге;

Абулгазин Данияр Рустэмович – 500 млн тенге;

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» - 400 млн тенге;

ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» - 350 млн тенге;

Султангазин Алмас Умирзакович – 200 млн тенге;

ТОО «Каратас Майнинг» – 100 млн тенге

и другими юридическими и физическими лицами.

Руководство фонда заявляет, что будет обеспечена полная прозрачность и подотчетность всех полученных финансовых средств. Деньги будут направлены на благо народа Казахстана, на решение проблем здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта. Фонд окажет поддержку детям с орфанными и другими заболеваниями, нуждающимся из социально-уязвимых групп населения, семьям, погибших сотрудников военных, сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также на другие благотворительные цели.

Представители бизнес-сообщества, меценаты и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет ОФ «Қазақстан халқына» по одному из следующих реквизитов:

Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО «Народный Банк Казахстана»;

Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ52722S000011856768 KZT, АО «Kaspi Bank»;

Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ0896503F0010863168 KZT, АО «ForteBank»;

Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ34821AGLBY10000001 KZT, АО «Bank RBK»;

Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ66998BTB0001436729 KZT, АО «First Heartland Jusan Bank»;

Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ078562203115118091 KZT, АО «Банк ЦентрКредит»;

Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ6594805KZT22034070 KZT, АО «Евразийский банк».