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    Более 16 тысяч домов остались без электричества в Японии из-за сильного снегопада

    19 Декабря 2022, 10:53

    ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 16 тысяч домов остались без электричества в нескольких регионах Японии вдоль побережья Японского моря и на северо-востоке главного острова Хонсю из-за сильных снегопадов. Об этом сообщила в понедельник энергетическая компания Tohoku Electric Power, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Больше всего проблем испытывает префектура Ниигата, где от света отключены 11 тысяч домохозяйств. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

    Сильный снегопад обрушился на северо-восточные регионы Японии в воскресенье. В некоторых префектурах, к примеру, в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.

    В регионе затруднено движение автомобильного транспорта по скоростным шоссе. Также отменены некоторые поезда.


    Фото: Kyodo News
    Энергетика Происшествия Япония Погода Мировые новости
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